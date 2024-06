Le Japon a ouvert son tout premier centre de renouvellement de permis pour les conducteurs âgés

Actualités

Dans une nation vieillissante, alors que le nombre de conducteurs âgés augmente, le Japon a ouvert son tout premier centre de renouvellement de permis pour les personnes de 70 ans et plus. Celui-ci se trouve dans la ville de Saitama, près de Tokyo.

L’ouverture d’un tel établissement vise à réduire le temps d’attente pour la formation nécessaire au renouvellement du permis des seniors et à les sensibiliser au déclin des fonctions cognitives et physiques, afin de permettre une conduite plus sûre.

Au Japon, les conducteurs d’au moins 70 ans qui souhaitent refaire leur permis doivent suivre un cours magistral et un test à la conduite. À partir de 75 ans, un examen des capacités cognitives et de jugement est obligatoire. Habituellement ils passent ces tests dans des centres classiques avec d’autres jeunes personnes qui renouvellent leur permis, ce qui provoque parfois des temps d’attente très longs, sans compter que le nombre de seniors augmente de manière croissante sur l’Archipel.

Ce premier établissement dédié aux personnes de 70 ans et plus permettra d’en accueillir 300 par jour (120 pour les cours et 180 pour les tests). Selon la préfecture de Saitama, le nombre de conducteurs âgés qui demandaient un renouvellement de permis a été multiplié par 1.5 entre 2014 et 2023.

Les conducteurs âgés sont à l’origine de nombreux accidents de la route au Japon. Ces événements tragiques sont le fruit de deux facteurs : la prépondérance de l’automobile dans les modes de déplacement et le vieillissement de la population. Cependant, renoncer à la possibilité de conduire est une décision difficile car beaucoup d’entre eux dépendent de leur voiture au quotidien.

