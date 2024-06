Le projet de voiture volante pour transporter les visiteurs lors de l’Expo d’Osaka 2025 est annulé

Actualités

La start-up japonaise SkyDrive a annoncé l’abandon de son projet de transporter les visiteurs dans ses voitures volantes pendant l’Expo universelle d’Osaka 2025.

Cela aurait été la première utilisation commerciale d’un engin de ce type au Japon. Il devait servir à se déplacer entre l’île artificielle de Yumeshima, le site de l’événement, et des lieux situés à proximité, comme l’aéroport du Kansai ou celui de Kobe.

La société, basée dans la ville de Toyota, a développé la voiture volante en coopération avec la firme Suzuki. Il s’agit d’une sorte de croisement entre un hélicoptère et un drone, fonctionnant à l’énergie électrique et capable de décoller et d’atterrir de façon verticale (donc pas besoin de piste).

Le PDG de l’entreprise Fukuzawa Tomohiro (photo ci-dessus) a expliqué que l’appareil sera pour l’instant exploité uniquement pour des vols de démonstration.

L’Expo universelle d’Osaka aura lieu du 13 avril au 13 octobre 2025.

