« Totto-chan, la petite fille à la fenêtre » remporte le prix Paul Grimault au Festival d’Annecy

Totto-chan, la petite fille à la fenêtre, réalisé par Yakuwa Shinnosuke, a reçu le prix Paul Grimault lors du Festival du film d’animation d’Annecy le 16 juin.

Le long-métrage est basé sur le livre du même nom écrit par Kuroyanagi Tetsuko, une grande figure de la télévision japonaise. Paru en 1981 (et édité en français aux Presses de la Renaissance), il s’est vendu à plus 25 millions d’exemplaires dans le monde, ce qui lui a valu d’être reconnu par le Guiness des Records comme l’autobiographie individuelle qui a cumulé le plus grand nombre de tirages.

L'œuvre dépeint d’une manière légère et enjouée l’enfance de Tetsuko, devenue la présentatrice d’un célèbre talk-show créé en 1976 (Tetsuko no heya, « La chambre de Tetsuko »), qu’elle continue encore aujourd’hui d’animer à 90 ans. Dans le film, la voix de l’héroïne est interprétée par Ono Ririana et celle du principal de l’école par Yakusho Kôji.

Kuroyanagi a publié une suite à son best-seller à la fin de l’année dernière.

