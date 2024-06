Honda louera ses petits avions HondaJet aux entreprises qui veulent faire voyager leurs clients

Actualités

La société Honda Motor a annoncé mardi qu’elle lancerait dans le courant du mois un service de location de ses petits avions HondaJet pour les entreprises, afin qu’elles puissent offrir une variété de services à leurs propres clients, tels que des voyages de luxe et des transports rapides.

La programmation horaire des appareils sera laissée à Honda, qui fournira d’abord un seul avion puis en introduira d’autres en fonction des besoins des clients.

La firme envisagera par ailleurs de louer ses HondaJet non seulement aux entreprises mais aussi aux particuliers, et proposera des véhicules pour transporter les passagers jusqu’à l’avion sur le tarmac afin de rendre les vols plus confortables en éliminant la nécessité d’attendre le départ dans les bâtiments de l’aéroport.

Si le prix d’un trajet n’a pas encore été dévoilé, il devrait augmenter tous les 300 kilomètres parcourus.

