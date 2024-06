Les services de manucure dans les maisons de retraite rencontrent un grand succès au Japon

Actualités

Les services proposant une manucure dans les centres pour les personnes âgées et handicapées sont de plus en plus fréquents au Japon.

Le nombre de stylistes ongulaires certifiés qui travaillent dans ces établissements a été multiplié par 3,5 en cinq ans, et le personnel témoigne que cette distraction apporte de la satisfaction et de la joie à leurs patients.

Cette activité a débuté en 2012 grâce à Araki Yukari, une employée d’un salon de manucure qui avait proposé ses prestations dans une maison de retraite. En constatant l’explosion du nombre de demandes de la part des patients, elle a fondé la Japan Health Welfare Nailist Association, basée dans la ville de Kishiwada (préfecture d’Osaka) pour étendre rapidement le service. Le nombre de prestataires est passé de 668 en mai 2019 à 2 332 en mai de cette année.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]