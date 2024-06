L’arrondissement de Shinjuku va à son tour interdire la consommation d’alcool dans la rue

Actualités

L’assemblée municipale de l’arrondissement de Shinjuku, à Tokyo, a adopté à l’unanimité une ordonnance qui interdit la consommation d’alcool dans certains lieux lors des événements comme Halloween.

Les contrevenants ne seront soumis à aucune pénalité.

Plus précisément, pour l’instant, le règlement sera mis en vigueur les 31 octobre et 1er novembre dans les quartiers de Shinjuku 3-chôme et Kabuki-chô 1-chôme, où se trouvent de nombreux établissements de divertissement. Sur la base du libre choix, ces derniers seront invités à cesser leurs ventes d’alcool pendant ces deux jours.

Cette ordonnance arrive ainsi peu de temps après celle de l’arrondissement de Shibuya, qui a quant à lui décidé d’interdire la consommation d’alcool dans la rue durant toute l’année, entre 18 h 00 et 5 h 00, à partir du 1er octobre prochain.



Le quartier de Kabuki-chô, dans l’arrondissement de Shinjuku

