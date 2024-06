La secte « Aleph » reste dangereuse, trente ans après une attaque meurtrière au gaz sarin

Actualités



Le portrait du gourou Asahara posé sur un autel dans un centre d’Aleph (photo de juin 2024).



Casques censées disperser les ondes cérébrales du gourou. (Photo de décembre 2023 prise lors des inspections de sécurité)

Trente ans après une attaque au gaz sarin au Japon, les autorités continuent de surveiller de près « Aleph », la secte qui a succédé à « Aum Vérité Suprême » (Aum Shinrikyô), car elle serait potentiellement encore capable de commettre des meurtres de masse.

Aleph compte aujourd’hui environ 1 650 adeptes répartis en trois groupes qui poursuivent les enseignements du gourou Asahara Shôko (de son vrai nom Matsumoto Chizuo), condamné à mort et exécuté en 2018 avec 12 autres membres.

Dans la nuit du 27 juin 1994, Asahara avait ordonné à des fidèles de disperser du gaz sarin dans un quartier paisible de la ville de Matsumoto, dans la préfecture de Nagano, provoquant la mort de huit personnes et en blessant 140 autres. En mars de l’année suivante, la secte avait perpétré une attaque du même type dans le métro de Tokyo et tué 13 personnes.

Après l’arrestation du gourou, le culte avait été rebaptisé Aleph en 1999.

« Fondamentalement rien n’a vraiment changé depuis tous ces drames », dit un responsable de l’Agence gouvernementale de renseignement et de sécurité publique. Des inspections ont montré que les adeptes continuaient de décorer les autels du portrait d’Asahara, de porter des casques où sont censées circuler des ondes cérébrales du gourou et de visionner des vidéos de sermons.

Environ 45 % des membres d’Aleph sont âgés entre et 20 et 40 ans. La secte attire des jeunes en les invitant à des leçons de yoga et à des séminaires de psychologie tout en dissimulant leur vrai nom.



Réunion d’adeptes de la secte Aum en juillet 1995

