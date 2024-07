Un écran de traduction automatique installé comme essai à l’aéroport de Haneda

Actualités

La compagnie aérienne Japan Airlines et l’entreprise japonaise spécialisée dans l’impression Toppan Inc. ont fait savoir mardi qu’elles avaient commencé les essais à l’aéroport de Haneda d’un système de traduction simultanée utilisant un écran transparent.

Cette technologie permet d’y retranscrire automatiquement en 13 langues (dont le français et l’anglais) les paroles du client et du personnel, qui peuvent communiquer directement en face en face. L’objectif est de fournir le plus rapidement possible les informations demandées et de faciliter les interactions avec les sourds et malentendants.

Ces tests seront menés aux comptoirs du terminal 1 jusqu’à lundi prochain, ainsi qu’à l’aéroport international d’Osaka au courant du mois d’août.

Une introduction réelle dans les aéroports et autres lieux où se trouvent des touristes étrangers sera envisagée en fonction des résultats qu’auront donné ces initiatives.

