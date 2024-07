Les escargots se font de plus en plus rares au Japon

Actualités

Les escargots se font de plus en plus rares pendant la saison des pluies (entre juin et juillet) au Japon, notamment en raison de l’augmentation des zones sèches et urbanisées.

Selon les experts, la moitié des espèces de la région du Kinki (Osaka et ses préfectures environnantes) sont menacées d’extinction, et la création de nouveaux espaces verts ne serait que peu efficace car il est difficile pour ces gastéropodes de s’y rendre à cause de leur faible mobilité.

Il existe environ 800 espèces d’escargots sur l’archipel nippon.

Nakai Katsuki, chercheur principal au musée du lac Biwa, dans la préfecture de Shiga, explique que les escargots sont de moins en moins nombreux dans les zones proches de l’homme en raison de l’urbanisation.

« Même si on plante des arbres à proximité, ils ne peuvent pas les atteindre par eux-mêmes pour en faire leur maison », car ils se déplacent très lentement en utilisant leur mucus.

Le professeur Nakai pense que sur les 200 espèces d’escargots de la région du Kinki, la moitié peut disparaître. On les retrouve entre autres dans les forêts de montagne, mais la modification des sols et de la végétation due aux pluies acides et aux dégâts des daims et cerfs engendre des conséquences néfastes sur leur environnement. Par ailleurs, intégrer des escargots directement par la main de l’homme est une méthode avec laquelle il faut être prudent selon lui, parce que « cela peut affecter les espèces indigènes ».

Il existe des escargots propres à chaque région du Japon, dit le professeur Nakai, comme l’escargot de Setouchi (Euhadra subnimbosa) ou l’escargot d’Izumo (Euhadra idzumonis). « Il faudrait déjà que les habitants commencent à se familiariser avec eux », afin qu’ils se sensibilisent davantage à l’importance de sauvegarder leur habitat.



L’escargot de Yacobi (Yacobi Maimai), désigné comme espèce menacée d’extinction dans la préfecture de Shiga.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]