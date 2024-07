Le Japon va augmenter de 50 % le quota de pêche du thon rouge du Pacifique

Actualités

Le mardi 16 juillet lors d’une conférence à Kushiro, dans la préfecture de Hokkaidô, le Comité nord de la Comission des pêches du Pacifique occidental et central (WCPFC) a approuvé l’augmentation de 50 % le quota annuel de prises de thon rouge du Pacifique pesant 30 kilos ou plus, et de 10 % pour les thons de moins de 30 kilos.

Cette décision arrive à la suite de la demande du Japon de multiplier le quota de 2,31 pour les gros poissons et de 1,3 pour les plus petits, en se basant sur le redressement des stocks de thons et de la requête des opérateurs de pêche.

Cet accord rentrera en vigueur l’année prochaine une fois qu’il sera formellement validé pendant la réunion annuelle du WCPFC tenue aux îles Fidji en novembre et décembre.

Le quota annuel du Japon pour le grand thon rouge du Pacifique passera ainsi de 5 614 tonnes à 8 421 tonnes, qui est une première hausse en trois ans, et celui des thons plus petits passera de 4 007 tonnes à 4 407 tonnes. Pour ce dernier cas, il s’agira de la toute première augmentation.

(Voir également notre article : Le thon rouge d’Ôma et les difficultés des pêcheurs japonais face aux quotas)

