Une ville de Hokkaidô utilise des drones pour prévenir les attaques d’ours

La ville de Nayoro, dans la préfecture septentrionale de Hokkaidô, a introduit des drones en tant que mesure de prévention de la population contre les attaques d’ours.

Le gouvernement municipal demande aux résidents d’évacuer les lieux si l’engin localise ces animaux aux abords d’une zone résidentielle.

Selon le ministère de l’Environnement, le nombre de personnes blessées par des ours pendant l’année fiscale 2023 (avril 2023-mars 2024) avait atteint un record de 219. Et entre avril et juin de cette année, 34 personnes ont déjà été attaquées, donc 2 mortellement.

La police de Nayoro a dit que des ours avaient été aperçus 30 fois durant le premier semestre 2024, soit 10 cas de plus que l’année dernière à la même période.

Au début du mois de juin, la municipalité a conclu un accord avec le commissariat de police et une école de conduite locale qui propose également un cours de formation sur les drones. Dans le cadre de ce programme, il sera demandé à l’école d’envoyer un drone si un ours aperçu dans la ville risque de nuire aux habitants (après que la police a jugé la situation). Des haut-parleurs fixés sur l’appareil seront utilisés pour appeler les habitants à évacuer la zone concernée.

