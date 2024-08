Kishida Fumio quittera ses fonctions de Premier ministre

Actualités

Le Premier ministre Kishida Fumio a annoncé mercredi qu’il ne se représenterait pas au poste de chef de son parti, le PLD (Parti libéral-démocrate, au pouvoir), lors des prochaines élections de septembre. Cette décision signifie qu’il quittera ses fonctions de dirigeant du pays quand son successeur sera choisi.

Le politicien de 67 ans pense que son départ aidera son parti à regagner la confiance de la population, sérieusement dégradée depuis la fin de l’année dernière à cause de l’affaire des sommes dissimulées, dans laquelle de nombreux députés du PLD n’avaient pas déclaré certains gains engrangés lors de soirées de collectes de fonds. (Voir notre article en profondeur)

« Je soutiendrai la nouvelle personne qui sera élue à ma place », a-t-il dit. « Elle devra conserver un esprit de réforme. »

Kishida a été nommé Premier ministre en octobre 2021. Il a pu conserver son poste après les élections de la Chambre haute en juillet 2022 et s’est notamment illustré par ses décisions d’augmenter le budget de la défense et de doter son pays de capacités de contre-attaque. Il a également mis en place un budget conséquent pour faire face à la dénatalité, qui est employé à l’extension des aides pour les familles ayant des enfants en bas-âge, à l’allègement du fardeau des coûts de l’enseignement supérieur et à la lutte contre la maltraitante infantile.

