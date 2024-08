Nvidia encourage le développement de l’IA générative au Japon

Actualités

Nvidia a annoncé lundi qu’il soutiendrait le développement de l’intelligence artificielle générative basée sur des données en langue japonaise.

Le géant américain des semi-conducteurs étendra son service de soutien au développement de l’IA pour les entreprises afin de couvrir les grands modèles de langage (LLM) formés sur des données en langue japonaise par l’Institut de technologie de Tokyo et le groupe Rakuten

Cela pourrait contribuer aux travaux en cours au Japon visant à protéger les infrastructures critiques et renforcer la compétitivité industrielle sans dépendre d’autres pays pour les données ou les ressources humaines, afin d’améliorer la sécurité économique nationale.

En mars, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré que le Japon devrait développer sa propre IA générative. « Il n’y a aucune raison de permettre à un tiers de collecter de telles données (au Japon), de créer une IA et de l’importer ensuite au Japon. »

Le service de Nvidia fournit tous les outils nécessaires au développement d’applications d’IA générative. L’Institut de technologie de Tokyo et d’autres organismes se sont associés pour former un modèle de Meta Platforms Inc. sur des données japonaises, tandis que Rakuten utilise un modèle de la start-up française Mistral AI.



Le PDG de Nvidia, Jensen Huang

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]