Décès d’Uno Kôichirô, lauréat du prix Akutagawa et auteur de romans érotiques

Actualités

L’écrivain Uno Kôchirô est décédé d’une crise cardiaque dans sa résidence de Yokohama le 28 août à 90 ans.

De son vrai nom Uno Hirozumi et originaire de Sapporo, il est lauréat du prix Akutagawa, la plus prestigieuse récompense littéraire japonaise, pour son livre Kujiragami en 1962. L'œuvre, qui dépeint un combat entre une baleine et des pêcheurs, est inspiré en partie par le roman Moby Dick de Herman Melville. Il sera aussi adapté en film la même année.

L’auteur se concentre sur la littérature érotique à partir des années 1970. Nombre de ses livres ont été adaptés en pink eiga (cinéma rose) par le studio Nikkatsu. Par ailleurs, sous le nom de plume de Sagashima Akira, il a également écrit des romans noirs.

