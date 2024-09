Le covoiturage sera autorisé dans les zones touchées par les désastres naturels

Actualités

Le ministère des Transports autorisera l’utilisation de services de covoiturage en cas de désastre naturel en complément des taxis, qui peuvent être en nombre insuffisant dans de telles circonstances.

Dans le cadre de ce plan, les bureaux régionaux des transports se coordonneront la fourniture de services à la demande des gouvernements locaux et d’autres entités, à condition que la sécurité des opérations soit assurée.

La demande de transport augmente habituellement après les catastrophes telles que les tremblements de terre ou les typhons, ainsi que pendant la période de reconstruction. Les sinistrés ont alors tendance à utiliser les taxis pour évacuer et les assureurs généraux pour mener des enquêtes de terrain dans les bâtiments endommagés. À tout cela s’ajoutent aussi d’autres déplacements plus classiques comme les visites à l’hôpital et les achats.

Avec autant de sollicitations, les sociétés locales de taxis ont beaucoup de difficultés à répondre entièrement à la demande, et ce même si elles reçoivent l’aide d’entreprises de taxis d’autres régions. C’est pourquoi le gouvernement a décidé d’autoriser la mise en place de services de covoiturage si la sécurité des transports est assurée dans les zones touchées.

