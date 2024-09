Un nouveau type de supérette Lawson va voir le jour au printemps prochain

Actualités

La chaîne de supérettes Lawson Inc. et ses propriétaires, Mitsubishi Corp. et l’opérateur de télécommunications KDDI, ont annoncé mercredi qu’ils ouvriront au printemps prochain à Tokyo de nouveaux konbini exploitant la technologie numérique.

Situées dans le complexe Takanawa Gateway City, elles seront dotées de robots capables de préparer les aliments et sortir les articles des étagères, et une signalisation utilisant l’intelligence artificielle pourra se charger de recommender des produits aux clients. Un espace sera également amenagé pour que ces derniers puissent consulter à distance sur certains sujets comme les soins médicaux et la gestion de patrimoine.

Ce projet a pour objectif de réduire les tâches du personnel de 30 % d’ici avril 2030.

Lors d’une conférence de presse, le président de Lawson, Takemasu Sadanobu, a expliqué que le manque de main-d'œuvre était le principal problème à résoudre. « Nous nous concentrons sur les magasins qui ont la plus haute capacité à se développer dans le monde », a-t-il dit.

KDDI fournira une assistance technique tout en tirant parti des konbini Lawson pour élargir sa clientèle. L’opérateur renouvellera ses services d’abonnement le mois prochain pour distribuer des coupons utilisables dans la chaîne de supérette.



Le robot qui sera utilisé dans les futures supérettes Lawson a été présenté le 18 septembre.



Le président de Lawson, Takemasu Sadanobu (centre)

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]