Trottinettes électriques : 17 % des accidents ont été causés par des conducteurs alcoolisés

Les données de l’Agence nationale de la police ont montré que 17,2 % des accidents de la circulation impliquant des trottinettes électriques pour le premier semestre 2024 ont été causés par des personnes alcoolisées. Ce chiffre n’était que de 1 % pour les vélos et les mobylettes.

Le rapport a également révélé que seuls 4,2 % des conducteurs de trottinettes électriques blessés après l’accident portaient un casque.

Plus précisément, il y a eu 134 accidents de trottinettes électriques entre janvier et juin de cette année, et le conducteur était en état d’ébriété dans 23 cas. 70 % des accidents se sont produits entre minuit et cinq heures du matin.

La législation entrée en vigueur en juillet 2023 permet aux personnes âgées de 16 ans ou plus de conduire une trottinette électrique sans avoir besoin d’un quelconque permis, et son usage est autorisé sur le trottoir tant que la vitesse ne dépasse pas les 6 km/h. Le port du casque est fortement recommandé sans être obligatoire.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]