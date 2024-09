Nintendo et Pokémon ont déposé une plainte contre le développeur de « Palworld »

Actualités

La firme Nintendo et Pokémon Co., une filiale de Nintendo, ont fait savoir jeudi qu’ils avaient porté plainte pour violation de brevet envers Pockepair Inc., le développeur japonais du jeu vidéo d’aventure Palworld. Celui-ci a suscité la controverse en raison de ses similitudes avec la série de jeux vidéo Pokémon.

Dans l’action en justice déposée mercredi auprès du tribunal de district de Tokyo, Nintendo et Pokémon affirment que Palworld a enfreint plusieurs droits de brevet et demandent des dommages et intérêts ainsi qu’une injonction contre l’infraction présumée.

Les deux entreprises nippones ont déclaré dans un communiqué : « Nintendo continuera à prendre les mesures appropriées contre toute violation de ses droits de propriété intellectuelle, y compris de sa propre marque. »

Dans Palworld, les joueurs peuvent capturer des créatures fictives appelées « Pals » et explorer ensemble un monde virtuel. Le jeu vidéo a été lancé en janvier et a attiré plus de 25 millions d’utilisateurs en un mois.

