Plus de 300 nouveaux géoglyphes de Nazca découverts grâce à une université japonaise

L’université de Yamagata, au nord-est du Japon, a fait savoir mardi qu’elle avait réussi à identifier 303 nouveaux géoglyphes dans le désert de Nazca, au Pérou. Selon elle, ces formes linéaires avaient très probablement été créées à des fins de rituel et de partage d’informations.

La découverte a été publiée le même jour dans la revue de l’Académie nationale des sciences des États-Unis, Proceedings of the National Academy of Sciences. Elle a été rendue possible en exploitant l’intelligence artificielle avec la collaboration IBM Research.

Les chercheurs ont pu mettre au jour les géoglyphes après que l’IA a sélectionné des sites spécifiques dans le désert entre septembre 2022 et février 2023 à partir de photos prises du ciel.

Cette méthode présente un gain de temps considérable par rapport à la technique conventionnelle de recherche de sites, qui se fait à l’œil nu, a dit l’université japonaise.

Les motifs découverts cette fois-ci étaient de petite taille, environ 9 mètres de longueur en moyenne, et représentaient des personnes, des visages ou du bétail.

Les sites des lignes de Nazca sont enregistrés au patrimoine mondial de l’Unesco. Ils datent en moyenne de deux millénaires. Le premier d’entre eux a été découvert en 1927.



Parmi les nouveaux motifs, celui d’un personage portant une sorte de couronne.



Et une animal similaire à un poisson, tenant un couteau.

