1er octobre 2024 : le Shinkansen a célébré ses 60 ans

Actualités



Mardi matin à la gare de Tokyo

La compagnie ferroviaire Japan Central Railway (JR Tôkai) a organisé une cérémonie à la gare de Tokyo mardi pour commémorer le 60e anniversaire du tout premier Shinkansen, à savoir le Shinkansen Tôkaidô.

L’événement s’est tenu à 6 heures du matin avec la présence du président de la JR Tôkai, Niwa Shunsuke, et de nombreux passionnés de chemins de fer. Ils ont assisté au premier départ de la journée du train de la ligne Shinkansen Tôkaidô, en partance de la gare de Tokyo pour celle de Hakata, au sud-ouest du pays.

« Nous souhaitons faire du Tôkaidô Shinkansen une ligne encore plus appréciée », a déclaré Niwa dans un discours.

Le premier des Shinkansen a été mis en service entre Tokyo et Shin-Osaka le 1er octobre 1964, juste avant les Jeux olympiques de Tokyo de cette année-là. Connu sous le nom de Dream Super Express, il était le premier train au monde à rouler à plus de 200 Km/h, servant de même de symbole de la reconstruction d’après-guerre et du miracle économique japonais.

Aujourd’hui, avec une vitesse maximale de 285 km/h et un temps de parcours minimal de 2 heures 21 minutes, la ligne fait circuler en moyenne 372 trains par jour et transporte quelque 430 000 passagers, ce qui en fait « l’artère principale du Japon ».



Le président de la JR Tôkai, Niwa Shunsuke, le 1er octobre

Voir aussi quelques-uns de nos articles sur le Shinkansen

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]