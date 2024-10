Actualités

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté au Japon le 1er octobre.

Cinq vaccins sont disponibles pour combattre le variant Omicron JN.1, le plus courant actuellement dans le monde et désigné « variant d’intérêt » par l’Organisation mondiale de la santé car il se diffuse rapidement. L’un de ses vaccins est à base d’ARN auto-amplificateurs, qui permet de produire une grande quantité d’antigène viral.

Les personnes de 65 ans et plus, ainsi que celles qui ont entre 60 et 64 et souffrant de comorbidité sévère, sont éligibles à la vaccination pour un coût maximum à leur charge de 7 000 yens (environ 45 euros). Les personnes hors de ces catégories peuvent également être vaccinées, mais elles devront payer le montant total.

La campagne de vaccination se terminera le 31 mars.

