Une Chilienne s’excuse après avoir fait des tractions sur le portique d’un sanctuaire shintô

Actualités

Une Chilienne a subi une vague de critiques après avoir mis une vidéo sur son compte Instagram la montrant en train d’effectuer des tractions en musique sur le portique d’un sanctuaire shintô durant sa visite au Japon.

Marimar Perez, ancienne gymnaste résidant aux États-Unis et suivie par 140 000 personnes, a depuis effacé son post et exprimé ses regrets dans une vidéo d’excuses, expliquant qu’elle avait agi sans réfléchir et qu’elle n’avait pas réalisé que le lieu était sacré.

Elle avait remporté une médaille de bronze en 2019 lors d’une compétition en Amérique du Sud, et elle poste régulièrement des vidéos de ses performances athlétiques dans divers endroits publics.

Sa vidéo controversée avait été grandement partagée sur les réseaux sociaux, et certains messages virulents lui demandaient de ne plus remettre les pieds au Japon ou disaient qu’elle insultait la religion japonaise.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]