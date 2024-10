Nakagawa Rieko, l’auteure du célèbre livre pour enfants « Les aventures de Guri et Gura », est décédée

Actualités

L’auteure de livres pour enfants Nakagawa Rieko est décédée lundi dans un hôpital de Tokyo à l’âge de 89 ans. Elle est notamment connue pour la série des Aventures de Guri et Gura, traduite en plusieurs langues dont le français, et qui s’est vendue à plus de 26 millions d’exemplaires dans le monde.

Originaire de Hokkaidô, elle a commencé sa carrière d’écrivaine pour enfants alors qu’elle travaillait dans une école maternelle. Sa première œuvre, intitulée Iyaiyaen (1962), qui raconte l’histoire d’un petit garçon en maternelle, lui a valu le prix du ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, ainsi que le prix Sankei du livre pour enfants.

Les Aventures de Guri et Gura présente deux rongeurs jumeaux qui adorent manger et faire la cuisine. Les livres étaient illustrés par sa sœur Yamawaki Yuriko.

Nakagawa Rieko a aussi participé à l’écriture de quelques chansons de la bande originale de Mon Voisin Totoro, comme le thème d’ouverture, intitulé « Promenade » (Sanpo).



Les Aventures de Guri et Gura



Iyaiyaen, son premier livre



Soroi no tane (1967)

