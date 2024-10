Les sièges des anciennes toilettes japonaises avec bidet intégré peuvent provoquer des accidents

Actualités

L’Institut national japonais de technologie et d’évaluation (NITE) a demandé à rester prudent avec les anciens sièges de toilettes équipés de bidets, car ils peuvent être dangereux.

Les sièges de toilettes électriques fabriqués au Japon avec bidet intégré sont apparus sur le marché en 1967, et plus de 80 % des foyers en possédaient un en 2016. On estime aujourd’hui que le chiffre se rapproche des 100 % aujourd’hui.

Une enquête du NITE a révélé qu’au cours de la dernière décennie et jusqu’à l’année dernière, sur les 69 accidents signalés impliquant ce type de siège, 54 d’entre eux (78 %) concernaient des produits âgés d’au moins dix ans

L’enquête a également révélé que certains utilisateurs ont subi de graves brûlures à cause de sièges surchauffés et d’eau très chaude dans 8 cas, et que laisser des problèmes mécaniques non résolus a provoqué des émissions de fumée, du feu et des brûlures cutanées dans 15 cas.

Un siège a pris feu à Tokyo en 2022 après trois mois d’utilisation alors que la buse de lavage était bloquée en position déployée, et un autre, provenant d’un magasin de la préfecture de Nagano, a brûlé en 2017 après avoir été lavé quotidiennement avec un détergent très acide qui aurait pu provoquer de la corrosion à l’intérieur de l’appareil.

