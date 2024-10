Le mangaka Chiba Tetsuya, auteur de « Ashita no Joe », décoré de l’Ordre de la culture

Actualités



Chiba Tetsuya

Le gouvernement japonais a décidé vendredi de décorer sept personnes de l’Ordre de la culture, dont le mangaka Chiba Tetsuya, 85 ans. C’est la première fois qu’un auteur de manga est sélectionné pour recevoir cette récompense.

L'œuvre la plus connue de Chiba Tetsuya est Ashita no Joe (disponible en français dans la collection Glénat). Elle est parue pour la première fois en 1968 dans le magazine de prépublication Weekly Shônen Magazine. Le scénario est signé de Takamori Asao (alias Kajiwara Ikki), et les dessins sont de Chiba Tetsuya. Le manga tenant en 13 volumes sera vendu au total au nombre incroyable de 20 millions d’exemplaires. La série sera également adaptée en anime et connaîtra un succès historique.

Les autres récipiendaires de l’Ordre de la culture sont le violoncelliste Tsutsumi Tsuyoshi (82 ans), la spécialiste de la gestion des risques environnementaux Nakanishi Junko (86 ans), l’expert du code de commerce Egashira Kenjirô (77 ans), le poète Takahashi Mutsuo (86 ans), le peintre Tabuchi Toshio (83 ans) et le chercheur en biologie moléculaire Hirokawa Nobutaka (78 ans).

La cérémonie de remise de la décoration se tiendra au palais impérial de Tokyo le 3 novembre.



La spécialiste de la gestion des risques environnementaux Nakanishi Junko



Le violoncelliste Tsutsumi Tsuyoshi

