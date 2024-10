Près de 100 000 personnes transportées à l’hôpital pour coups de chaleur entre mai et septembre

Actualités

Selon l’Agence de gestion des incendies et des désastres, le nombre de personnes transportées à l’hôpital pour des coups de chaleur au Japon entre mai et septembre 2024 est monté à 97 578. Il s’agit du le chiffre le plus élevé pour cette période de cinq mois depuis 2008, année des premières statistiques sur le sujet.

Ce nombre a augmenté de 6 111 personnes par rapport à l’année précédente à la même période, à cause des journées de hautes températures qui se sont poursuivies pendant plusieurs semaines consécutives cet été.

La catégorie la plus touchée pendant la période est celle des personnes âgées de 65 ans ou plus (55 966 personnes, soit 57,4 %). Les coups de chaleur se sont produits le plus souvent à domicile (37 116 personnes), et dans la rue (18 576 personnes). 120 personnes ont été déclarées mortes après avoir été transportées à l’hôpital.

