Le Japon connaît un record hebdomadaire des infections à Mycoplasma pneumoniae

Le nombre de cas d’infections à Mycoplasma pneumoniae est en augmentation au Japon, avec une moyenne de 2,01 patients atteints sur 500 hôpitaux dans tout le pays pendant la semaine du 20-27 octobre.

Selon l’Institut national des maladies infectieuses, depuis les premières données calculées avec la méthode actuelle en 1999, c’est la première fois que ce chiffre dépasse la barre des 2,0, l’ancien record hebdomadaire ayant été de 1,64 en 2016.

Cette bactérie infecte les voies respiratoires supérieures à travers les gouttelettes en suspension dans l’air et le contact rapproché avec un malade, provoquant des pharyngites et des angines. Plus de 80 % des personnes touchées sont âgées de moins de 15 ans.

Les symptômes, la plupart du temps légers, sont de la fièvre, des maux de tête et de la toux, celle-ci pouvant se poursuivre des semaines après que la fièvre est partie. Le ministère de la Santé préconise de se laver les mains avec du savon et de porter un masque pour réduire le risque de transmission.

