Nouveau lancement réussi de la fusée H3, qui a transporté un satellite de communication

L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) a lancé lundi avec succès sa quatrième fusée de sa série H3, qui a transporté un satellite de communication du ministère de la Défense.

Le satellite géostationnaire Kirameki-3 a été mis en orbite environ 30 minutes après le décollage depuis le centre spatial de Tanegashima, dans la préfecture de Kagoshima, à 15 h 48 heure locale.

Lors d’une conférence de presse, Arita Makoto, directeur du projet H3 de la JAXA, a déclaré que les trois lancements consécutifs réussis de ce type de fusée signifiaient que le projet se trouvait dans une phase opérationnelle stable. « Nous pensons qu’il s’agit d’un grand pas en avant », a-t-il ajouté.

Katô Yasuhiro, chef des systèmes de commandement et de communication de l’état-major interarmée du ministère de la Défense, a dit que ce lancement contribuerait à la sécurité du Japon et au renforcement des capacités opérationnelles des Forces d’autodéfense du pays.

Kirameki-3 est en orbite à une altitude d’environ 36 000 kilomètres. C’est la première fois qu’un satellite géostationnaire est lancé par une H3. Avec cette nouvelle série de fusée, la JAXA a l’objectif d’envoyer environ six fois par an des missions gouvernementales et commerciales au cours des deux prochaines décennies.

