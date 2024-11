Le grand magasin qui a servi de modèle pour la célèbre série « Crayon Shin-Chan » a fermé ses portes

Actualités

La franchise de supermarchés Itô-Yôkadô a fermé dimanche son magasin de Kasukabe, dans la préfecture de Saitama, connu pour être le modèle du magasin « Satô-Kokonokadô » de la populaire série animée Crayon Shin-chan.

De nombreux clients et fans ont afflué vers ce « lieu sacré » de l’anime pour lui témoigner leur gratitude, alors que le magasin fermait définitivement ses portes.

L’éditeur Futabasha a publié sur son site web un commentaire des développeurs de la série, Usui Yoshito & UY Studio, indiquant que « Satô-Kokonokadô » restera ouvert dans la série ».

Le magasin de Kasukabe a ouvert ses portes en 1972 et s’est installé à son emplacement actuel en 1996. La fermeture fait partie des efforts déployés par la société mère d’Itô-Yôkadô, Seven & i Holdings Co. pour restructurer les activités du supermarché.

