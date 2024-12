Actualités

L’astronaute japonais Ônishi Takuya prendra le commandement de la Station spatiale internationale (ISS), devenant ainsi le troisième citoyen japonais à occuper cette charge. Il a lui-même révélé cette information lundi lors d’une réunion avec Abe Toshiko, ministre de l’Éducation, de la Culture, des Sports, des Sciences et de la Technologie (MEXT).

« Si je suis en mesure d’effectuer cette fonction importante, c’est parce que les contributions du Japon au développement de l’espace ont été reconnues par plusieurs pays. Je m’efforcerai d’assumer mes responsabilités pour répondre aux attentes de tous », a dit l’homme de 48 ans.

Avant lui, les astronautes japonais Wakata Kôichi, 61 ans, et Hoshide Akihiko, 55 ans, ont commandé l’ISS respectivement en 2014 et 2021.

Ônishi devrait rester à bord de l’ISS pendant environ six mois à partir de février, au plus tôt. Il prendra son commandement au cours de la seconde moitié de son séjour et sera chargé de superviser les opérations de la station spatiale, de mener des expérimentations et d’assurer la sécurité en cas d’urgence.



Ônishi Takuya et la ministre du MEXT, Abe Toshiko

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]