Une cyberattaque a frappé la compagnie aérienne Japan Airlines

Une cyberattaque a frappé le réseau d’équipement de Japan Airlines (JAL) jeudi, provoquant jusqu’à quatre heures de retard dans le cas de certains vols domestiques et internationaux.

La compagnie aérienne a dit que son système a été rétabli vers 13h20 hier, et que rien ne semblait montrer que des données clients avaient été dérobées ou que les ordinateurs avaient été endommagés par un virus.

L’attaque s’est produite à 7h24, ce qui a engendré des problèmes à l’enregistrement des passagers et des bagages et a contraint à interrompre la vente de billets pour le même jour.

Vers 8h00, 60 vols domestiques et 11 internationaux ont été retardés d’une demi-heure ou plus, et 4 vols ont dû être annulés.

JAL a expliqué que la cause était « la réception d’un trop grand nombre de données provenant de l’extérieur ». Selon les enquêteurs, il pourrait s’agir d’une attaque DDoS (déni de service distribué), où l’auteur inonde de requêtes un serveur pour le saturer et créer une panne.

