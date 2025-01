Toyama et Osaka figurent dans la liste des « 52 lieux à visiter en 2025 » du New York Times

Actualités

Dans la liste des « 52 lieux à visiter en 2025 », établie par le New York Times, figurent deux villes japonaises. Il s’agit de Toyama et Osaka, respectivement à la 30e et à la 38e place.

À Toyama, située au centre ouest du pays, il est possible de « profiter de merveilles culturelles et de délices culinaires tout en évitant la foule », explique le magazine américain, présentant également un festival tenu tous les ans au début du mois septembre et baptisé Owara Kaze no Bon. Couverts d’un chapeau de paille, les participants défilent dans les rues en effectuant une danse traditionnelle afin de prier pour d’abondantes récoltes.

La ville abrite aussi le Musée de l’artisanat du verre, conçu par l’architecte Kuma Kengo, « une cathédrale de bois et de lumière », selon les mots du New York Times.

Quant à Osaka, elle se trouve dans le classement 2025 car elle accueille l’Expo universelle entre avril et octobre, ainsi qu’en raison de ses efforts sur la question de l’inclusion des minorités sexuelles, selon le magazine.



Le festival Owara Kaze no Bon (photo du 1er septembre 2023)

