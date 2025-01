À la recherche de « l’oxygène noir » : la Nippon Foundation collabore avec un institut écossais

Actualités

La Nippon Foundation a fait savoir qu’elle travaillerait avec l’Association écossaise pour les Sciences marines (SAMS) à l’étude de « l’oxygène noire », qui peut être produit dans les fonds océaniques, où la lumière du soleil ne pénètre pas.

Un total de deux millions de livres sterling (2,3 millions d’euros) seront dépensées pour ce projet sur une période de trois ans.

Une équipe incluant notamment le professeur Andrew Sweetman du SAMS avait confirmé l’existence de ce gaz l’été dernier. Celui-ci, selon les chercheurs, est très probablement produit à partir de nodules de manganèse, qui contiennent des métaux comme le manganèse et le cobalt.

La découverte remet ainsi en question le consensus scientifique selon lequel la production d’oxygène a lieu uniquement à partir de la lumière à travers la photosynthèse.

Dans le cadre du projet, un appareil expérimental sera développé pour mesurer les taux de concentration d’oxygène et d’hydrogène à des profondeurs de 11 000 mètres et plus. La Nippon Foundation et le SAMS espèrent être capables d’identifier l’origine de cet oxygène noir et d’analyser ses conséquences au sein de l’écosystème du plancher océanique.



Sasakawa Yôhei, le président de la Nippon Foundation (centre) et le professeur Andrew Sweetman (gauche), à Londres le 17 janvier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]