Un camion et son chauffeur toujours piégés dans un gouffre après l’effondrement d’une route

Jeudi midi, les secouristes tentaient toujours de venir en aide chauffeur du camion tombé dans un gouffre de 10 mètres de large et 5 mètres de profondeur, qui a été provoqué par l’effondrement d’une route de la ville de Yashio, près de Tokyo, mardi vers 9 h 50.

Peu de progrès ont pu être accomplis à cause de l’ampleur de plus en plus imporante des dégâts : mercredi tôt dans la matinée, un nouveau trou est apparu à proximité pendant les opérations qui consistaient à soulever le camion où se trouve l’homme de 74 ans. Les deux fosses sont reliées sous terre.

Selon les pompiers locaux, le premier effondrement a été engendré par la rupture d’une canalisation d’égout. Mais aucune anomalie n’avait été relevée lorsque le gouvernement préfectoral avait procédé à une inspection en janvier et février 2022.

La cabine du camion, où se trouverait le conducteur, est toujours ensevelie.

La municipalité de Yashio a émis un ordre d’évacuation pour les habitants des environs, car des conduites de gaz traversent les sites où se sont produits les effondrements. Le gouvernement de Saitama a demandé à 1,2 million de résidents de 12 municipalités, dont Yashio, d’abstenir d’utiliser les réseaux d’égouts.

