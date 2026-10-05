Okinawa : un militaire américain arrêté après la mort d’une femme de 39 ans dans un hôtel

Actualités

La police a arrêté dimanche un militaire américain soupçonné d’avoir tué une femme de 39 ans dans une chambre d’hôtel à Naha, chef-lieu de la préfecture d’Okinawa, et de lui avoir volé plusieurs effets personnels.

Le militaire, Devin Jacob Ballard, âgé de 20 ans et stationné sur la base aérienne du corps des Marines de Futenma, à Ginowan, nie les faits qui lui sont reprochés. Il a déclaré aux enquêteurs ne rien savoir à ce sujet.

La police cherche notamment à déterminer les circonstances exactes de la mort de la victime ainsi que la nature de la relation qu’elle entretenait avec le suspect.

Ballard aurait tué la femme par un moyen encore indéterminé dans une chambre d’hôtel du quartier de Wakasa entre environ 2 h 10 et 4 h 15 samedi matin, avant de lui dérober son sac à dos, son portefeuille et d’autres effets personnels.

Les enquêteurs indiquent que la femme était entrée dans l’hôtel avec le suspect vers 2 h 10. Le personnel de l’établissement a découvert son corps vers 4 h 15, après avoir constaté que l’heure prévue pour leur départ était dépassée.

Le sac à dos et d’autres effets personnels de la victime ont ensuite été retrouvés à proximité de l’établissement.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]