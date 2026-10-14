À l’aéroport de Haneda, une unité spéciale veille jour et nuit pour empêcher la fuite des criminels

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Des policiers de Tokyo sont déployés en permanence à l’aéroport de Haneda, le plus fréquenté du Japon, situé à proximité du centre de la capitale. Leur mission consiste à surveiller jour et nuit les criminels susceptibles de tenter de fuir le pays.

Leur rôle dans la surveillance des frontières japonaises prend une importance croissante face à la montée en puissance des tokuryû, des groupes criminels anonymes aux structures souples, dont beaucoup disposent de bases à l’étranger.

Le Centre d’enquête internationale de Haneda a été créé en décembre 2015 au sein de la division de lutte contre la criminalité internationale de la police métropolitaine de Tokyo, dans un contexte de hausse du nombre de visiteurs étrangers au Japon.

Sa principale mission est d’empêcher les suspects de quitter le territoire japonais et de participer aux opérations visant à les ramener au Japon depuis l’étranger. Auparavant, ces tâches étaient assurées par des policiers affectés dans les secteurs voisins de l’aéroport.

Lorsqu’un suspect est identifié à la suite d’une infraction, les enquêteurs du centre cherchent à déterminer s’il tente de quitter le pays. Pour cela, ils s’appuient sur différents renseignements, notamment son nom, sa date de naissance, sa taille et sa tenue vestimentaire. Ils inspectent ensuite les endroits de l’aéroport où il pourrait se trouver, en particulier les comptoirs des compagnies aériennes.

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