Une mère réclame 230 millions de yens à un youtubeur après le suicide de son fils

Actualités

La mère d’un homme décédé au Japon l’année dernière a engagé jeudi une action en justice contre un youtubeur, qu’elle accuse d’avoir poussé son fils au suicide en publiant une vidéo à son sujet.

Nakano Saeko, 73 ans, a déposé plainte auprès du tribunal de district de Kyoto, réclamant au total quelque 230 millions de yens de dommages et intérêts (1,3 million d’euros) au youtubeur de 28 ans connu sous le pseudonyme de « Shinjuku 109 KENZO », de son vrai nom Ikeda Miki, ainsi qu’à deux autres personnes.

Selon la plainte, son fils Takuma, décédé à l’âge de 36 ans, était en conflit avec les deux autres personnes mises en cause, Akagi Makoto, 46 ans, et Yasuda Yûki, 35 ans, au sujet de la vente d’une entreprise qu’il avait dirigée.

À la demande d’Akagi, Ikeda avait publié en juin de l’année dernière une vidéo dans laquelle il présentait le fils de Nakano comme « un escroc de grande envergure spécialisé dans les fusions-acquisitions ». Takuma se serait donné la mort le mois suivant.

La chaîne YouTube d’Ikeda compte 1,03 million d’abonnés et plus de 700 vidéos, dont l’objectif affiché est de lutter contre les escroqueries.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]