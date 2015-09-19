位於大都會東京正中「皇居」，其護城河的，環繞其護城河一周，是一條魅力十足的跑步路線，不僅淋浴和存物櫃等設備十分完善，還能一邊跑步一邊欣賞周圍景色。

繞跑都市中的綠洲，神清又氣爽

「皇居」是日本天皇的住所和宮殿、宮中三殿（舉行祭祀的場所）、宮內廳（皇家的行政機構）等的總稱。江戶時代（1603～1868年），建在這裏的江戶城是當時日本政治的核心之地。

沿著護城河繞皇居一周約5km，這就是「皇居跑步路線」，作為馬拉松、慢跑和散步路線而受到人們的喜愛。

皇居有正門、乾門、桔梗門、櫻田門等8個門，天皇巡幸和皇室的重要活動，外國國賓和貴賓都從二重橋的正門進出。

在皇居周圍一帶上班的上班族、公務員等平時多缺乏運動，他們在工作日的中午，匆忙吃完午餐後就開始繞著皇居跑步，鍛煉身體，一些健身房還在這裏舉辦馬拉松。休假日這一帶實施交通管制，二重橋前寬闊的內堀大道面向行人開放，成為跑步和騎車愛好者蜂擁而至，就連皇太子一年中也有幾次和市民一起跑步呢。

跑步觀光

「Access to the Imperial Palace Grounds」

提供：The Imperial Household Agency

皇居的一部分向市民開放。東御苑曾是江戶城主建築所在地，現在變成一個廣場，向市民開放，與之相鄰的是鬱鬱蔥蔥的北之丸公園和東京國立博物館等。

皇居跑步

後來成為皇居的江戶城，除了廣闊的回游式園林（以水池為中心的環池設路式樣的林園——譯註）吹上御苑外，幾條護城河把它隔離成數個區域，環繞其外側的外護城河總長約14km，是巨大的城廓。今天的皇居周圍也還留存著讓人懷想起昔日江戶城的護城河、石牆、城門和箭樓，而且已經被列入國家級特別歷史遺跡「江戶城跡」。

圍繞皇居跑步，一路上可以看到二重橋、江戶城遺跡、東京國立近代美術館、國會議事堂、莊嚴的英國大使館、警視廳大樓、紅色磚瓦的外表格外引人注目的法務省、政府辦公區、東京站等等，讓你感到賞心悅目，神清氣爽。

皇居東御苑開放時間

有關皇居資訊（截至2015年3月）（英文）

有關皇居資訊（截至2015年3月）（英文） 開放日：全年

週一、週五休息（天皇誕生日以外的法定節假日除外。如遇週一節日，照常開放，週二休息）

週一、週五休息（天皇誕生日以外的法定節假日除外。如遇週一節日，照常開放，週二休息） 年底年初（12月28日～1月3日，舉行儀式等特殊情況時不開放）

開放時間

3月1日～4月14日、9月1日～10月底9：00～16：30（停止入園16：00）

4月15日～8月底、11月1日～2月底9：00～16：00（停止入園15：30）

3月1日～4月14日、9月1日～10月底9：00～16：30（停止入園16：00） 4月15日～8月底、11月1日～2月底9：00～16：00（停止入園15：30） 門票：免費

周邊淋浴點、休息場所等