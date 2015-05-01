En plein cœur de Tokyo, les alentours du palais impérial sont le parcours idéal pour les sportifs, avec leurs douches et autres équipements pratiques.

La nature en plein milieu de Tokyo

Le palais impérial de Tokyo comprend la résidence de l’empereur, les trois palais (lieux où sont organisées les cérémonies) et l’Agence de la Maison impériale (chargée de l’administration de la Maison impériale). C’est à cet emplacement que se dressait le château d’Edo à l’époque d’Edo (1603-1868).

Le pourtour des douves autour de la résidence de l’empereur couvre une distance de 5 km. Le palais impérial possède 9 entrées : Seimon (la porte principale), Sakashitamon, Kikyômon, Ôtemon, Hirakawamon, Kita-Hanebashimon, Inuimon, Hanzômon et Sakuradamon. L’entrée Seimon qui donne sur le Nijûbashi, un pont à deux arches, est celle empruntée par les membres de la famille impériale lors des cérémonies et par les invités officiels japonais ou venus de l’étranger.

En semaine, nombreux sont les employés des sociétés à proximité qui écourtent leur déjeuner pour faire un peu d’exercice dans le voisinage du palais impérial. Certaines salles de sport y organisent des entraînements à la course longue.

Le week-end et les jours fériés, les larges allées aux alentours du Nijûbashi et de la route Uchibori dôri sont ouvertes aux piétons et prises d’assaut par les amoureux de la course et les cyclistes. Des compétitions de marathon y sont également organisés. Plusieurs fois par an, on voit le prince héritier Naruhito faire son footing dans les rues avoisinantes.

Allier sport et tourisme

Une partie du palais impérial est ouverte au public.

Accès aux aires du Palais impérial

Copyright © The Imperial Household Agency

Photo : Flickr / mrhayata

Le jardin Higashi gyoen (Jardin Est du palais impérial) est un espace ouvert à tous, à deux pas du luxuriant parc Kitanomaru et du Musée national de Tokyo. Ici se trouvait autrefois la partie centrale (honmaru) du château d’Edo. Le château d’Edo de jadis occupe un immense terrain ceinturé de 14 kilomètres de douves divisant l’espace en plusieurs aires, dont le vaste jardin traditionnel circulaire de Fukiage. Il reste aujourd’hui des douves, des murs, des tours de garde et des portes classées « témoignages du château d’Edo ».

Faire le tour du palais impérial permet d’admirer le Nijûbashi, les vestiges du château d’Edo, le Musée national d’art moderne de Tokyo, le bâtiment de la Diète nationale, la majestueuse ambassade du Royaume-Uni, le Département de la police métropolitaine de Tokyo, différents ministères dont celui des Finances avec ses murs en brique rouge, et aussi la gare de Tokyo. L’un des parcours préférés des coureurs est celui allant de Ôtemon, près de la gare de Tokyo, jusqu’à Hanzōmon, soit 2,5 km avec un dénivellement de 26 mètres et sans aucun feu de circulation.

Liens :

Office National du Tourisme Japonais [FR]

Agence de la Maison impériale [EN]

Tourisme de Tokyo [EN]

Tokyo Free Walking Tour [EN]

Higashi gyoen (Jardin Est du palais impérial)

Entrée gratuite

■Jours de fermeture :

Le lundi et le vendredi (sauf le jour de l’anniversaire de l’empereur. Lorsque le lundi est un jour férié, le parc ferme le mardi)

Pendant les fêtes de fin et début d’année (du 28 décembre au 3 janvier)

En cas de cérémonie ou pour un autre motif particulier

■Heures d’ouverture :

Du 1er mars au 14 mars et du 1er septembre au 31 octobre : de 9h à 16h30 (dernière entrée à 16h)

Du 15 avril au 31 août : de 9h à 17h (dernière entrée à 16h30)

Du 1er novembre au dernier jour de février : de 9h à 16h (dernière entrée à 15h30)

Plan du Higashi gyoen [EN]

Douches et vestiaires à proximité

Marunouchi Bike & Run

Sous-sol du Shin-Marunouchi building / 1-5-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03.6269.9806 / Métro : Ôtemachi, Nijûbashi

http://www.bike-run.jp/run-en

Hanzômon Runners’ Satellite « JOGLIS »

Sous-sol du FM Center / 1-7, Kôjimachi, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03.3221.6100 / Métro : Hanzômon, Kôjimachi

Runners Station Kôjimachi

4-8-1, Kôjimachi, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03.5275.0089 / Métro : Kôjimachi, Hanzômon

Running Oasis Hibiya

1er étage de l’Art Sports Hibiya / 1-2-10, Yûrakuchô, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03.3506.8460 / Métro : Hibiya, Ginza

Sentô « Bains douches »

1-5-4, Kôjimachi, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03-3263-4944 / Métro : Hanzômon

Tipness Marunouchi Style

3e étage du Marunouchi Brick Square / 2-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo / Tél : 03.5218.0031 / Métro : Tokyo, Yûrakuchô, Nijûbashi

(Photo de titre : Entre Kikyômon et Ôtemon, des vestiges du château d’Edo ponctuent le chemin. Photo des joggeurs : mrhayata)