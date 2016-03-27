En el corazón de Tokio se encuentra el Palacio Imperial rodeado por un foso, y alrededor de este foso, uno de los circuitos para correr más populares de la metrópolis. Este circuito, cerca del que hay también instaladas duchas y taquillas para los deportistas, es un lugar ideal para hacer ejercicio y turismo al mismo tiempo.

La agradable sensación de correr alrededor de un bosque en el centro de la capital

El Palacio Imperial es el nombre genérico del lugar que incluye la residencia del Emperador de Japón, espacio de celebración de los rituales de veneración de los ancestros, así como la sede de la Agencia de la Casa Imperial, organismo administrativo de la familia imperial. Este era el lugar en el que se alzaba el castillo de Edo, el centro del poder político en Japón durante dicho período (1603-1868).

Una vuelta a lo largo del foso del Palacio Imperial son unos cinco kilómetros. Correr esta ruta es también conocido como kōkyo ran, y el circuito es popular para la celebración de maratones, la práctica de footing, o incluso como una ruta de paseo.

El Palacio Imperial cuenta con nueve entradas entre las que se encuentran las puertas llamadas Seimon, Inuimon, Kikyōmon y Sakuradamon, entre otras. El famoso puente Nijūbashi lleva a la puerta Seimon, que es el lugar por donde entra y sale el Emperador en sus visitas oficiales, y el acceso a las dependencias más importantes del palacio así como de las visitas de Estado de dignatarios de otros países.

En los días laborables este circuito se llena de trabajadores y personal de los ministerios que hace un poco de ejercicio antes o después del almuerzo para mantenerse en forma. Algunos gimnasios también organizan en este espacio clases preparatorias para personas que tienen la intención de completar una maratón. La calle Uchibori que pasa frente al puente Nijūbashi se abre a los peatones durante los días festivos donde se celebran a veces maratones, y es un lugar frecuentado por los corredores y ciclistas tokiotas. El príncipe heredero también aprovecha para correr junto a la ciudadanía en algunas ocasiones durante el año.

Turismo y deporte en el centro de la ciudad

Acceso a los terrenos del Palacio Imperial

Copyright © Agencia de la Casa Imperial

Una parte del Palacio Imperial está siempre abierta al público. Los jardines del Higashi gyoen están situados en el que antiguamente era el honmaru (las estancias centrales) del castillo de Edo. Hoy este espacio está abierto al público y tiene en su vecindad el parque Kitanomaru, un espacio de frondosa vegetación junto al que también se encuentra el Museo de Arte Moderno de Tokio.

Corredores cerca del Palacio Imperial.

El antiguo castillo de Edo que más tarde se transformaría en el palacio estaba rodeado por un foso que se extendía a lo largo de 14 kilómetros, aunque este fue cubierto con tierra a medida que la ciudad se desarrollaba. Hoy lo que queda del foso, las puertas y los torreones del palacio son los últimos vestigios del ambiente que antiguamente rodeaba al castillo, y por ello el conjunto ha sido designado como un lugar de interés histórico nacional por el Gobierno.

Los corredores que hacen el circuito del Palacio Imperial pueden deleitar su vista con el puente Nijūbashi, los restos del castillo de Edo, la Dieta Nacional, el edificio del Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, la majestuosa embajada británica, el edificio de la Policía Metropolitana y los edificios de ladrillo rojo de los distintos ministerios o de la estación de Tokio.

Una de las zonas favoritas entre los corredores es el medio circuito de 2,5 kilómetros entre Ōtemon, cerca de la estación de Tokio, y Hanzōmon, con una suave pendiente ascendente de 26 metros que, unida a la ausencia de semáforos, convierten a esta ruta en una de las preferidas por los atletas.

Información y horarios de apertura de los jardines del Palacio Imperial

Visita al palacio y otras actividades abiertas al público

Ruta turística por Tokio

Higashi gyoen (jardines del este del Palacio Imperial)

Entrada gratuita

Abierto todo el año a excepción de los siguientes días y fechas: Lunes y viernes. Los jardines abren los lunes que son festivos nacionales (a excepción del día del Cumpleaños del Emperador el 23 de diciembre), en cuyo caso cierra el martes siguiente.

Del 28 de diciembre al 3 de enero.

También pueden cerrar en ocasiones en las que sea necesario como durante las ceremonias de la Casa Imperial.

Horario de apertura Del 1 de marzo al 14 de abril, del 1 de septiembre al 31 de octubre, de 9:00 am a 4:30 pm (último acceso a las 4:00 pm)

Del 15 de abril al 31 de agosto, de 9:00 am a 5:00 pm (ultimo acceso a las 4:30 pm)

Del 1 de noviembre hasta el último día de febrero, de 9:00 am a 4:00 pm (último acceso a las 3:30 pm)

Duchas y vestuarios cercanos

Marunouchi Bike & Run B1F Shin-Marunouchi Building, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

Tlf: 03-6269-9806 http://www.bike-run.jp/run-en

Runners Station Kōjimachi 4-8-1 Kōjimachi, Chiyoda-ku, Tokyo

Tlf: 03-5275-0089 http://www.runsta.jp/shared/images/how_to_runsta.pdf (Inglés)

Fotografía del encabezado: un grupo de corredores entre Kikyōmon y Ōtemon. Al fondo se puede apreciar la torre sureste o tatsumi-yagura.

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