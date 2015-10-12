في قلب العاصمة اليابانية، طوكيو، هناك مضمار للجري على طول الخنادق المائية المحيطة بالقصر الإمبراطوري. كما يوجد مرافق خاصة للاستحمام وتغيير الملابس قريبة من القصر. ويمكن أثناء ممارسة الجري الاستمتاع بالمعالم السياحية الساحرة.

التجول حول الخضرة في قلب المدينة يجلب الشعور بالبهجة والانتعاش

القصر الإمبراطوري أو ”كوكيو Kokyo“ باللغة اليابانية هو مسمى عام يطلق على مكان إقامة الإمبراطور ومبنى القصر وكذلك المعابد الثلاثة التي تقام بها المراسم والشعائر الدينية الشنتوية ووكالة رعاية القصر الإمبراطوري وغيرها من الهيئات الخاصة. وفي عصر إيدو (١٦٠٣-١٨٦٨) كانت قلعة إيدو واقعة في هذا المكان حيث كانت مركز السياسة وإدارة شؤون البلاد لحكم شوغون توكوغاوا.

يصل طول الطريق الدائري على طول الخنادق المائية المحيطة بالقصر الإمبراطوري خمسة كيلومترات، وهو معروف لدى العدائين أنه مسارا للتنزه وممارسة رياضة الهرولة وإقامة لقاءات الماراثون ويطلقون عليه ”كوكيو ران“ أي ”الجري حول القصر“.

للقصر الإمبراطوري ٨ مداخل أو بوابات منها البوابة الرئيسية وبوابة ”إينوي-مون“ وبوابة ”كيكيو-مون“ وبوابة ”ساكورادا-مون“. والبوابة الرئيسية في الجهة المقابلة من عبور الجسر المزدوج ”نيجو-باشي“ التي تستخدم في دخول وخروج الإمبراطور وفي المناسبات والمراسم الهامة للقصر بالإضافة إلى مرور ضيوف الدولة والزوار الرسميين من خارج البلاد.

في أيام الأسبوع العادية قرب وقت راحة الغذاء، يصبح المكان مسارا للجري للعاملين في الشركات والموظفين في الهيئات الحكومية التي تقع في محيط منطقة القصر والذين ينتهون من تناول الغذاء سريعا ويأتون لتعويض ما ينقصهم من النشاط الرياضي. كما تقام تدريبات للماراثون ترعاها النوادي الرياضية المختلفة. أما في أيام العطلات وطبقا للأنظمة المرورية يتم فتح الطريق الواسع أمام الجسر المزدوج وشارع الخندق الداخلي أمام المشاة وتنظم لقاءات للماراثون فيزور المكان كافة العدائين وراكبي الدرجات من الأقاليم والمدن المختلفة. كذلك يقوم ولي العهد بالجري مع العامة في عدة لقاءات خلال العام.

السياحة في قلب المدينة أثناء الجري

هناك بعض الأجزاء من القصر الإمبراطوري التي تكون مفتوحة أمام الجمهور.

خريطة القصر الإمبراطوري

خريطة مقدمة من وكالة رعاية القصر الإمبراطوري

الجري حول القصر الإمبراطوري

في الماضي، كان يوجد في مكان حديقة القصر الشرقية ”هيغاشي غيوين“ البرج الرئيسي لقلعة إيدو. يعتبر البرج الرئيسي للقلعة هو مبنى مركزي وأهم جزء منها. وأصبحت الحديقة حاليا عبارة عن ساحة مفتوحة للجمهور من العامة، ويوجد بالقرب منها الخضرة الكثيفة لحديقة ”كيتانومارو-كوين“ ومتحف طوكيو الوطني.

وكانت قلعة إيدو عبارة عن قلعة ضخمة مقسمة بواسطة عدد من الخنادق المائية بالإضافة إلى حديقة التجول ”فوكيأغي غيوين“، ويحيطها بالكامل من الخارج خندق مائي يبلغ طوله ١٤ كيلومترا. ولا يزال يوجد في المنطقة المحيطة بالقصر الإمبراطوري بعض الخنادق والأسوار الحجرية والبوابات والأبراج التي ترجع إلى زمن قلعة إيدو ويشار إليها اليوم بأنها آثار تاريخية خاصة بالدولة وتعرف بـ ”آثار قلعة إيدو التاريخية“.

ومن خلال التجول حول القصر وممارسة الجري هناك، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الجسر المزدوج للقصر الإمبراطوري وآثار قلعة إيدو ومتحف طوكيو الوطني للفن الحديث ومبنى البرلمان والمبنى المهيب لسفارة المملكة المتحدة ودائرة شرطة العاصمة وكذلك مبنى وزارة العدل من الطوب الأحمر الذي يجذب الأنظار ومنطقة تجمع الهيئات الحكومية ومحطة طوكيو، فهو مسار للجري يجعلك تصل إلى أعلى درجات الشعور بالبهجة والانتعاش.

والجدير بالذكر أن مسافة ٢.٥ كيلو متر الممتدة من بوابة ”أوتي-مون“ بالقرب من محطة طوكيو حتى بوابة ”هانزو-مون“ عند منتصف حلقة الدوران تقريبا يكون طريقا صاعد خفيفا والذي يشكل بالنسبة للعدائين فارق معتدل في المجهود نتيجة انخفاض وارتفاع الأرض بالإضافة إلى عدم وجود إشارات مرورية للتوقف هناك وهو ما يعتبر من أسرار شعبية هذا المكان.

معلومات عن زيارة للقصر الإمبراطوري (مارس/آذار عام ٢٠١٥) (بالإنكليزية)

جولة للتنزه والتجول الحر للزائرين (في الحدائق الشرقية للقصر الإمبراطوري بطوكيو) (بالإنكليزية)

تفاصيل عن فتح الحدائق الشرقية للقصر الإمبراطوري للجمهور

أيام فتح الزيارة للجمهور: على مدار السنة أيام الإجازة: يوم الإثنين والجمعة (باستثناء العطلات الرسمية بخلاف عطلة الإحتفال بميلاد الإمبراطور) وتفتح يوم الإثنين في العطلة الرسمية، وتغلق أبوابها يوم الثلاثاء. في عطلة نهاية وبداية العام (من ٢٨ ديسمبر/كانون الأول وحتى ٣ يناير/كانون الثاني. باستثناء ظهور مناسبات أو أسباب طارئة تحول دون ذلك)

رسوم الدخول: مجانية

مواعيد الزيارة

وقت الزيارة فترة ٠٠-١٦:٣٠ - آخر موعد للدخول هو ١٦:٠٠ ١ مارس/آذار - ١٤ أبريل/ نيسان ٠٠-١٧:٠٠ - آخر موعد للدخول هو ١٦:٣٠ ١٥ أبريل/نيسان - آخر أغسطس/ آب ٩:٠٠-١٦:٣٠ - آخر موعد للدخول هو ١٦:٠٠ ١ سبتمبر/ أيلول - آخر أكتوبر/ تشرين الأول ٠٠-١٦:٠٠ - آخر موعد للدخول هو ١٥:٣٠ ١ نوفمبر/ تشرين الثاني - آخر فبراير/ شباط

المرافق الخاصة للاستحمام في المناطق المحيطة وأوقات العمل بها

Marunouchi Bike & Run (بالإنكليزية)

Runner’s station مركز العدائين فرع جيمبوتشو لخدمات الاستحمام واستئجار الخزن (بالإنكليزية)

صورة العنوان: الطريق من بوابة القصر الإمبراطوري ”كيكيو-مون“ وحتى بوابة ”أوتي-مون“. يلاحظ برج القلعة في المنتصف في الخلفية.

قدم الصورة :الجري حول القصر الإمبراطوري mrhayata