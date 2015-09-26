Пробежка вокруг императорского дворца

В центре мегаполиса, в самом сердце Токио, вдоль рва, окружающего резиденцию императора, тянется длинный беговой маршрут. Для удобства бегунов неподалеку оборудованы душевые кабинки и камеры хранения. Этот маршрут привлекателен еще и тем, что тренировку можно совмещать с осмотром достопримечательностей.

Пробежка для городского жителя – освежающий заряд бодрости

«Императорский дворец» – это общее название резиденции императора, исторического здания дворца, трех дворцовых святилищ, управления императорского двора Японии и императорских садов. Во время эпохи Эдо (1603-1868) здесь располагался замок Эдо, который в то время был центром политической жизни страны.

Если бежать вдоль рва, окружающего императорскую резиденцию, получится беговой маршрут длиной примерно в пять километров. Сами бегуны называют его кокёран (пробежка вокруг дворца) – он хорошо известен как марафонцам, так и приверженцам бега трусцой, и просто любителям пеших прогулок.

На территорию императорского дворца можно попасть через восемь входов (ворот): главные ворота Сэймон, ворота Инуи-мон, воторота Кикё-мон, ворота Сакурада-мон и др. К главным воротам ведет мост Нидзю-баси, этим входом пользуется сам император, а также члены императорской семьи, высокопоставленные иностранные и государственные гости.

В рабочий полдень, закончив пораньше свой ланч, в районе императорского дворца для оздоровительной пробежки по беговому маршруту собираются те, кто работает на малоподвижной работе – государственные служащие и офисные работники разных фирм и компаний. В рамках спортивных кружков и секций здесь проходят тренировки по марафонскому бегу. А в выходные дни, согласно установившимся правилам, на широком проспекте Утибори-дори закрывается движение автотранспорта и улицу наводняют велосипедисты, бегуны и пешеходы. Кроме того, по выходным проводятся соревнования по марафонскому бегу. Несколько раз в год на пробежку выходит и наследный принц, присоединяясь к простым гражданам.

Туризм на бегу

Карта императорского дворца в Токио

© Агентство императорского двора

Карта прогулочных маршрутов вокруг императорской резиденции (образовательный комитет района Тиёда-ку; на японском языке)

Часть территории, на которой расположен императорский дворец, открыта для свободных посещений. Восточный дворцовый парк (карта на англ. яз.) разбит там, где раньше был центр замка Эдо. Именно здесь находилась главная замковая башня. Парк открыт для свободного посещения. Поблизости расположен еще один парк – Китаномару-коэн с его пышной зеленью, а также Токийский национальный музей.

Пробежка вокруг императорского дворца

Территория замка Эдо – предшественника нынешнего императорского дворца – включала в себя парк для прогулок Фукигёэн (Ветренный сад), и была разделена на части несколькими каналами. Гигантскую цитадель окружал защитный ров общей протяженностью около 14 километров. Неподалеку от императорской резиденции расположены сохранившиеся до наших дней остатки каменной стены замка с воротами, крепостной ров и сторожевая вышка. Все вместе это называется «руины замка Эдо», и является историческим памятником, который находится под охраной государства.

Во время пробежки вокруг императорского дворца можно полюбоваться мостом Нидзю-баси, дошедшими до наших дней историческими постройками замка Эдо, зданием национального музея современного искусства, зданием парламента, величественным фасадом посольства Великобритании, высотным комплексом Главного управления полиции, кирпичным зданием Министерства юстиции. Бодрящий и освежающий маршрут проходит рядом с кварталом правительственных учреждений и мимо вокзала Токио.

Между прочим, на протяжении 2,5 км от ворот Отэ-мон рядом с токийским вокзалом до ворот Хандзомон маршрут почти незаметно идет в гору – разница в высоте между этими двумя точками составляет около 26 метров. Такой оптимальный подъем и полное отсутствие светофоров – секрет популярности этого маршрута у бегунов.

Бесплатные пешие туры в Токио для туристов по Восточному дворцовому парку (на английском языке)

Информационная служба императорского дворца (по состоянию на март 2015 г., на английском языке)

Календарь посещений парка

круглый год.

По понедельникам и пятницам (открыт в выходные и национальные праздники, кроме дня рождения императора. Если национальный праздник приходится на понедельник, парк закрыт во вторник).

В конце и начале года (с 28 декабря по 3 января), кроме тех случаев, когда во дворце проводятся церемонии или по независящим причинам возникают непредвиденные обстоятельства).

С 1 марта по 14 апреля, а также с 1 сентября и до конца октября – с 9:00 до 16:30 (вход на территорию парка до 16:00). С 15 апреля по конец августа, а также с 1 ноября по конец февраля – с 9:00 до 16:00 (вход на территорию парка до 15:30). Вход бесплатный.

Marunouchi Bike & Run

Running Station, филиал в Дзимботё – душевые кабинки и камеры хранения

TIPNESS MARUNOUCHI STYLE

Фотография к заголовку: От ворот Кикё-мон к воротам Отэ-мон. На заднем плане по центру видна сторожевая вышка.