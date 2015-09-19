位于大都会东京正中“皇居”，其护城河的，环绕其护城河一周，是一条魅力十足的跑步路线，不仅淋浴和存物柜等设备十分完善，还能一边跑步一边欣赏周围景色。

绕跑都市中的绿洲,神清又气爽

“皇居”是日本天皇的住所和宫殿、宫中三殿（举行祭祀的场所）、宫内厅（皇家的行政机构）等的总称。江户时代（1603年～1868年），建在这里的江户城堡是当时日本政治的核心之地。

沿着护城河绕皇居一周约5公里，这就是“皇居跑步路线”，作为马拉松、慢跑和散步路线而受到人们的喜爱。

皇居有正门、乾门、桔梗门、樱田门等八个门，天皇巡幸和皇室的重要活动，外国国宾和贵宾都从二重桥的正门进出。

在皇居周围一带上班的工薪族、公务员等平时多缺乏运动，他们在工作日的中午，匆忙吃完午餐后就开始绕着皇居跑步，锻炼身体，一些健身房还在这里举办马拉松。休息日这一带实施交通管制，二重桥前宽阔的内堀大道面向行人开放，跑步和骑车爱好者蜂拥而至，就连皇太子一年中也有几次和市民一起跑步呢。

跑步观光

“Access to the Imperial Palace Grounds”

提供：The Imperial Household Agency

皇居跑步

皇居的一部分向市民开放。东御苑曾是江户城主建筑所在地，现在变成一个广场，向市民开放，与之相邻的是郁郁葱葱的北之丸公园和东京国立博物馆等。

后来成为皇居的江户城，除了广阔的回游式园林（以水池为中心的环池设路式样的林园——译注）吹上御苑外，几条护城河把它隔离成数个区域，环绕其外侧的外护城河总长约14公里，是巨大的城廓。今天的皇居周围也还留存着让人怀想起昔日江户城的护城河、石墙、城门和箭楼，而且已经被列入国家级特别历史遗迹“江户城迹”。

围绕皇居跑步，一路上可以看到二重桥、江户城遗迹、东京国立近代美术馆、国会议事堂、庄严的英国大使馆、警视厅（东京的警察机关——译注）大楼、红色砖瓦的外表格外引人注目的法务省、政府办公区、东京站等等,让你感到赏心悦目，神清气爽。

另外，从距离东京站不远的大手门到半藏门之间的大约2.5公里路程，是一段高差26米的平缓的上坡路，坡度适中且没有交通信号，因此也广受跑步爱好者的欢迎。

皇居东御苑开放时间

有关皇居信息(截至2015年3月)（英文）

有关皇居信息(截至2015年3月)（英文） 开放日：全年 周一、周五休息(天皇诞生日以外的法定节假日除外。如遇周一节日，照常开放，周二休息)

年底年初（12月28日～1月3日，举行仪式等特殊情况时不开放）

开放时间 3月1日～4月14日、9月1日～10月底 9：00～16：30（停止入园16：00） 4月15日～8月底、11月1日～2月底 9：00～16：00（停止入园15：30）

门票：免费

周边淋浴点、休息场所等

标题图片：从皇居桔梗门到大手门。远处中央是箭楼“巽橹” 绕“皇居”跑步 mrhayata