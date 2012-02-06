2012年將有可能成為考驗日圓真正價值的一年。

2007年8月歐美的金融危機表面化以來，日圓匯率對其他幾乎所有通貨一路飆升。對美元從金融危機前的1美元約合120日圓增長了近60%，對歐元從1歐元約合165日圓增長了近70%。

據世界經合組織（OECD）預測，今年日本的政府債務餘額將達國內生產總值（GDP）的219%，遠遠超出了陷入嚴重債務危機的希臘的157%和義大利的129%。即便如此，日圓依舊堅挺，持續走高。一般認為理由在於日本是貿易順差國；國債90%以上在國內消化；消費稅率5%，呈較低水準，有明確地通過提高稅率重建財政的目標等。

經常收支惡化的主要原因

然而，2011年的貿易收支預計在時隔31年後首次出現赤字。這是由於受東日本大地震的影響，汽車等出口減少，加之因東京電力福島第一核電廠事故，定期檢修中的核電廠重新啟動的日程也被一推再推，造成火力發電用天然氣等燃料的進口急劇增加。如果只是這些因素的話，可以說是特殊原因，但貿易順差自1999年以後，便呈現出持續減少的趨勢。

填補這一缺口，為維持貿易順差作出貢獻的，是來自海外的利息、紅利以及日本企業的海外法人因利潤增加而產生的盈利增加。然而在2008年雷曼兄弟迷你債券事件後，受世界性利息下調影響，來自海外的收益不斷減少。如果因歐洲危機等，全球性經濟蕭條趨於長期化，不僅出口減少，所得盈利也將呆滯徘徊。

從巨觀角度來看，靠提取存款生活的老年人增加，是經常收支惡化的主要原因。日本的儲蓄率已經降到了3%左右，在主要國家中僅次於美國，處於較低水準。國債的國內消化到底能維持到何時尚不透明。

提升消费税率是否可能？

在這種狀況下，以民主黨為主體的野田政權推出了在14年4月將消費稅率提升至8%，在15年10月提升至10%的方針。由於它違反了2009年的大選綱領，引起了在野黨自民黨的猛烈抨擊，預計今年上半年，有可能解散眾議院並舉行大選。

正因為自民黨在2010年的參議院選舉中曾經主張要把消費稅率提升至10%，所以也有可能在通過了提高消費稅率法案之後協商解散眾議院。但是，如果因法案審議走入僵局而解散，那麼民主黨的議席將會大減，反對增稅的政黨有可能藉此機會擴大勢力。那樣的話，財政前景則將陰雲籠罩。此外，反對參加泛太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）的論調及反核論將會再次燃起，可能為TPP交涉、核電廠重啟問題帶來影響。

提起日圓升值，容易令人擔心出口企業業績惡化，但日本的出口比率僅佔GDP的15%左右，遠比接近50%的韓國等低得多。反而是最近日圓的升值緩解了燃料價格及資源價格上漲的壓力，呈現出日圓升值為日本經濟帶來的有利一面。如果日圓轉入大幅度貶值，恐怕所得向海外的轉移增加，會更加削弱日本的經濟。

不論是民主黨政權延續，還是其他形式的政權誕生，我們期望的是政治的穩定。