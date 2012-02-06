2012年将有可能成为考验日元真正价值的一年。

2007年8月欧美的金融危机表面化以来，日元汇率对其他几乎所有通货一路飙升。对美元从金融危机前的1美元约合120日元增长了近60%，对欧元从1欧元约合165日元增长了近70%。

据世界经合组织（OECD）预测，今年日本的政府债务余额将达国内生产总值（GDP）的219%，远远超出了陷入严重债务危机的希腊的157%和意大利的129%。即便如此，日元依旧坚挺，持续走高。一般认为理由在于日本是贸易顺差国；国债90%以上在国内消化；消费税率5%，呈较低水平，有明确地通过提高税率重建财政的目标等。

经常收支恶化的主要原因

然而，2011年的贸易收支预计在时隔31年后首次出现赤字。这是由于受东日本大地震的影响，汽车等出口减少，加之因东京电力福岛第一核电站事故，定期检修中的核电站重新启动的日程也被一推再推，造成火力发电用天然气等燃料的进口急剧增加。如果只是这些因素的话，可以说是特殊原因，但贸易顺差自1999年以后，便呈现出持续减少的趋势。

填补这一缺口，为维持贸易顺差作出贡献的，是来自海外的利息、红利以及日本企业的海外法人因利润增加而产生的盈利增加。然而在2008年雷曼兄弟迷你债券事件后，受世界性利息下调影响，来自海外的收益不断减少。如果因欧洲危机等，全球性经济萧条趋于长期化，不仅出口减少，所得盈利也将呆滞徘徊。

从宏观角度来看，靠提取存款生活的老年人增加，是经常收支恶化的主要原因。日本的储蓄率已经降到了3%左右，在主要国家中仅次于美国，处于较低水平。国债的国内消化到底能维持到何时尚不透明。

提升消费税率是否可能？

在这种状况下，以民主党为主体的野田政权推出了在14年4月将消费税率提升至8%，在15年10月提升至10%的方针。由于它违反了2009年的大选纲领，引起了在野党自民党的猛烈抨击，预计今年上半年，有可能解散众议院并举行大选。

正因为自民党在2010年的参议院选举中曾经主张要把消费税率提升至10%，所以也有可能在通过了提高消费税率法案之后协商解散众议院。但是，如果因法案审议走入僵局而解散，那么民主党的议席将会大减，反对增税的政党有可能借此机会扩大势力。那样的话，财政前景则将阴云笼罩。此外，反对参加跨太平洋战略经济伙伴协议（TPP）的论调及反核论将会再次燃起，可能为TPP交涉、核电站重启问题带来影响。

提起日元升值，容易令人担心出口企业业绩恶化，但日本的出口比率仅占GDP的15%左右，远比接近50%的韩国等低得多。反而是最近日元的升值缓解了燃料价格及资源价格上涨的压力，呈现出日元升值为日本经济带来的有利一面。如果日元转入大幅度贬值，恐怕所得向海外的转移增加，会更加削弱日本的经济。

不论是民主党政权延续，还是其他形式的政权诞生，我们期望的是政治的稳定。