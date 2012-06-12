地方自治體的獨自徵稅計劃受到越來越多的關注。對大阪府泉佐野市提出的向關西國際機場聯絡橋通行車輛收取“通行稅”的新構想，川端達夫總務大臣表示了認可。

為了確保核電廠停運狀態下的電力供應，大阪市長橋下徹提出了研究“節電新稅”的意向。迄今不曾廣泛採用的地方獨自徵稅計劃再次成為人們關注的焦點。

政府同意關西機場徵收“通行稅”

自治體的獨自徵稅，即使稅法上沒有規定，也可以通過條例創設稅種，其代表性的稅種便是“法定外稅”。對連接關西機場與對岸的聯絡橋的通行車輛，泉佐野市的新稅規定，每台徵稅100日圓（1個往返）。計劃從10月開始實施，當前預定為5年，預計每年可增加稅收3億日圓。

實施“法定外稅”，需要得到總務大臣、即國家的同意。如果認為新稅種會對物流造成重大障礙，或者有悖於國家的經濟政策時，總務大臣有權拒絕同意。

泉佐野市的情況是，由於聯絡橋被國有化，每年8億日圓的固定資產稅不再進帳。為彌補這一損失而與國家進行的協調也遲遲不得進展。以前也曾提出過通行稅的構想，但未能實現，因而一般都認為“國家不會同意”。但國家今年4月對徵收此稅予以了認可，認為“徵收100日圓不會產生重要影響，對照國家經濟政策也不能說不當”，由是引起許多有關人員的驚詫。

“法定外稅”引發熱議

迄今，自治體引進法定外稅並不多見。國家從2000年開始對該稅的徵收放寬了限制，從以往的批准制改為同意制。但因地方行政長官對新稅態度慎重，以及容易被認為是專門針對外來人員以及把特定居民層等作為徵稅對象等，這些憂慮成了引進新稅種的制約。過去曾發生過橫濱市想對馬票的銷售額課稅，卻遭到國家拒絕而不得不作罷的事例。

從2010年度的決算來看，所有地方政府的法定外稅收總額僅為516億日圓，僅佔地方稅收比率的0.1%。而且在此類稅收中，核燃料稅等與核電相關的稅收佔據了的主要部分。由於此番核電廠相繼停止運行，可以預計稅收將會減少。

而與法定外稅相對，地方政府在法律允許範圍內上調居民稅等法定稅的稅率，實施“超額徵稅”的做法卻很普及，合計金額達到4,677億日圓。或許正因為有人指出需要國家同意這一條件是法定外稅不受歡迎的要因，希望靈活解釋具體事例的意識推動了政府的改變。

同時，還出現了有別於以往角度的爭論。如果今年夏季不重啟核電廠，大阪市市長橋下提出將引進新稅作為夏季的電力對策。據認為，此計劃設想從關西地區的居民中徵收總額數百億日圓規模的法定外稅，分配給為節電和自家發電作出貢獻的企業及個人。若付諸實施，“關西廣域聯合”或將商討如何使其制度化問題。

早有觀點指出，法定外稅與其作為財源對策，不如說作為實現特定政策目的的手段進行靈活運用更容易被人接受，限定用途的目的稅在制度上也是可行的。比如，沖繩的離島伊是名、伊平屋、渡嘉敷三個村落向登島的遊客每次收取100日圓的環境合作稅，用於美化環境和維持觀光設施。

民主黨政權主張“地域主權改革”，但對轉讓稅源等地方稅制改革，並未給予太多的關心。然而在名古屋，經過種種曲折實施了市民稅等的減稅，謀求地方稅制自由化的聲浪確實在增強。

政府也開始討論緩和法定外稅的同意手續和條件。在地方議會等自治體層面對討論稅制並不活躍的當下，“泉佐野衝擊波”無疑引起了巨大反響。