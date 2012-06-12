地方自治体的独自征税计划受到越来越多的关注。对大阪府泉佐野市提出的向关西国际机场联络桥通行车辆收取“通行税”的新构想，川端达夫总务大臣表示了认可。

为了确保核电站停运状态下的电力供应，大阪市长桥下彻提出了研究“节电新税”的意向。迄今不曾广泛采用的地方独自征税计划再次成为人们关注的焦点。

政府同意关西机场征收“通行税”

自治体的独自征税，即使税法上没有规定，也可以通过条例创设税种，其代表性的税种便是“法定外税”。对连接关西机场与对岸的联络桥的通行车辆，泉佐野市的新税规定，每台征税100日元（1个往返）。计划从10月开始实施，当前预定为5年，预计每年可增加税收3亿日元。

实施“法定外税”，需要得到总务大臣、即国家的同意。如果认为新税种会对物流造成重大障碍，或者有悖于国家的经济政策时，总务大臣有权拒绝同意。

泉佐野市的情况是，由于联络桥被国有化，每年8亿日元的固定资产税不再进帐。为弥补这一损失而与国家进行的协调也迟迟不得进展。以前也曾提出过通行税的构想，但未能实现，因而一般都认为“国家不会同意”。但国家今年4月对征收此税予以了认可，认为“征收100日元不会产生重要影响，对照国家经济政策也不能说不当”，由是引起许多有关人员的惊诧。

“法定外税”引发热议

迄今，自治体引进法定外税并不多见。国家从2000年开始对该税的征收放宽了限制，从以往的批准制改为同意制。但因地方行政长官对新税态度慎重，以及容易被认为是专门针对外来人员以及把特定居民层等作为征税对象等，这些忧虑成了引进新税种的制约。过去曾发生过横滨市想对马票的销售额课税，却遭到国家拒绝而不得不作罢的事例。

从2010年度的决算来看，所有地方政府的法定外税收总额仅为516亿日元，仅占地方税收比率的0.1%。而且在此类税收中，核燃料税等与核电相关的税收占据了的主要部分。由于此番核电站相继停止运行，可以预计税收将会减少。

而与法定外税相对，地方政府在法律允许范围内上调居民税等法定税的税率，实施“超额征税”的做法却很普及，合计金额达到4677亿日元。或许正因为有人指出需要国家同意这一条件是法定外税不受欢迎的要因，希望灵活解释具体事例的意识推动了政府的改变。

同时，还出现了有别于以往角度的争论。如果今年夏季不重启核电站，大阪市市长桥下提出将引进新税作为夏季的电力对策。据认为，此计划设想从关西地区的居民中征收总额数百亿日元规模的法定外税，分配给为节电和自家发电作出贡献的企业及个人。若付诸实施，“关西广域联合”或将商讨如何使其制度化问题。

早有观点指出，法定外税与其作为财源对策，不如说作为实现特定政策目的的手段进行灵活运用更容易被人接受，限定用途的目的税在制度上也是可行的。比如，冲绳的离岛伊是名、伊平屋、渡嘉敷三个村落向登岛的游客每次收取100日元的环境合作税，用于美化环境和维持观光设施。

民主党政权主张“地域主权改革”，但对转让税源等地方税制改革，并未给予太多的关心。然而在名古屋，经过种种曲折实施了市民税等的减税，谋求地方税制自由化的声浪确实在增强。

政府也开始讨论缓和法定外税的同意手续和条件。在地方议会等自治体层面对讨论税制并不活跃的当下，“泉佐野冲击波”无疑引起了巨大反响。