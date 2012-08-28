曾經為美國前總統卡特訪問朝鮮鋪路搭橋的喬治亞大學教授朴漢植，應日本國內支援北朝鮮的民間團體邀請訪問日本，8月8日，在東京都內就朝鮮半島的局勢做了講演。

目標是北朝鮮的“鄧小平”

朴教授是位旅美的政治學者，1963年從首爾大學畢業後移居美國，獲碩士及博士學位，曾任美國國務院外交顧問，前後訪問朝鮮達50多次。1994年他安排了美國前總統卡特訪朝，實現了與金日成主席（當時）的會談。作為北朝鮮的同情者，他的講演內容雖然不無偏頗，但從另一方面又反映出金正恩體制圍繞“當今”的種種苦惱。

朴教授在講演中，以兩個關鍵詞，做了如下分析。

一、金正恩（勞動黨第一書記）領導的“（北）朝鮮”是“普通國家”，就像任何國家一樣，順次以（1）安全保障、（2）國家的正當性、歸屬意識、國家的主體性、（3）經濟的繁榮這三方面作為追求的目標，因為沒有這些，國家便不可能存在。

二、國家的締造者金日成曾經反覆強調安全保障的重要性，這一重要性今天仍未有改變。與此同時，還通過主體思想不斷追求國家的歸屬意識。

三、能夠感受到接班人金正恩實現經濟繁榮的強烈意願。金正恩意欲成為“北朝鮮的鄧小平”

朴教授預言，如同鄧小平為中國的經濟帶來繁榮，朝鮮把金正恩比作“北朝鮮的鄧小平”，以經濟改革為目標，將“拓展出具有自身時代特色的政治”。

重要決定均由黨中央作出

另外一個關鍵詞是偉大的國父“金日成”。朴教授認為“金正恩體制是牢固的”，他斷言，這是因為朝鮮體制的本質就是“金日成體制”。因為“這個國家是金日成締造的，金日成雖然去世，但不能說因為領導人不在了國家就會滅亡。”

朴教授以“金日成”和“鄧小平”為例，分析了金正恩體制。他的講演雖然帶有意欲大力宣傳北朝鮮體制順利過渡的強烈政治色彩，但在回答提問時也偶然提及：“——在這一體制下，重大決定不是金正恩而是由黨中央作出的。金正恩不會獨自判斷決定事項，並且本人不希望自行作主。徵求有經驗的人的意見，對有代表性的決定，以自己的名義公布，但要決定本身是基於集體領導的政治體制進行的。”

從朴教授的發言裏能夠看出這樣一種結構，即國家締造者金日成創建了北朝鮮的體制，其孫金正恩在此基礎上統領著這個國家，清晰地呈現出來的，是“金正恩體制即金日成體制”。自從其父金正日去年年底去世以來，金正恩的福相面龐、下短上長的髮型，以及著裝等等，種種精心的安排，無一不讓人在繼承人金正恩的身上聯想到祖父金日成。從這裏可以看出北朝鮮的意圖，一方面是最大限度地利用國家締造者的權威，同時又是對一味實行先軍政治（一切工作以軍事為先，以軍事為重）的金正日路線的修正，通過向經濟改革路線的轉舵，完成金王朝體制的過渡。

閃電般免職是對金正日路線的修正

作為第一項舉措，是閃電般地解除了李英鎬朝鮮人民軍總參謀長的職務，其主謀是金正日的妹夫張成澤（勞動黨行政部長）。張成澤通過妻子（金敬姬）與金王朝攀上血親，憑藉金正恩這塊集金日成光環於一身的“玉”，實質上一手掌管了國家大權。從這裏可以看到金正日與保持微妙平衡的軍隊之間對峙的情形，加之軍隊內部的權力鬥爭，它令人預感到一場與軍隊之間激烈的爭鬥。

金王朝的權力交接，“雖說現今正在穩步進行，但從中長期來看則呈現出不確定的狀態”（外務省情報當局者語）。