曾经为美国前总统卡特访问朝鲜铺路搭桥的乔治亚大学教授朴汉植，应日本国内支援北朝鲜的民间团体邀请访问日本，8月8日，在东京都内就朝鲜半岛的局势做了讲演。

目标是北朝鲜的“邓小平”

朴教授是位旅美的政治学者，1963年从首尔大学毕业后移居美国，获修士及博士学位，曾任美国国务院外交顾问，前后访问朝鲜达50多次。1994年他安排了美国前总统卡特访朝，实现了与金日成主席（当时）的会谈。作为北朝鲜的同情者，他的讲演内容虽然不无偏颇，但从另一方面又反映出金正恩体制围绕“当今”的种种苦恼。

朴教授在讲演中，以两个关键词，做了如下分析。

一、金正恩（劳动党第一书记）领导的“（北）朝鲜”是“普通国家”，就像任何国家一样，顺次以（1）安全保障、（2）国家的正当性、归属意识、国家的主体性、（3）经济的繁荣这三方面作为追求的目标，因为没有这些，国家便不可能存在。

二、国家的缔造者金日成曾经反复强调安全保障的重要性，这一重要性今天仍未有改变。与此同时，还通过主体思想不断追求国家的归属意识。

三、能够感受到接班人金正恩实现经济繁荣的强烈意愿。金正恩意欲成为“北朝鲜的邓小平”

朴教授预言，如同邓小平为中国的经济带来繁荣，朝鲜把金正恩比作“北朝鲜的邓小平”，以经济改革为目标，将“拓展出具有自身时代特色的政治”。

重要决定均由党中央作出

另外一个关键词是伟大的国父“金日成”。朴教授认为“金正恩体制是牢固的”，他断言，这是因为朝鲜体制的本质就是“金日成体制”。因为“这个国家是金日成缔造的，金日成虽然去世，但不能说因为领导人不在了国家就会灭亡。”

朴教授以“金日成”和“邓小平”为例，分析了金正恩体制。他的讲演虽然带有意欲大力宣传北朝鲜体制顺利过渡的强烈政治色彩，但在回答提问时也偶然提及：“——在这一体制下，重大决定不是金正恩而是由党中央作出的。金正恩不会独自判断决定事项，并且本人不希望自行作主。征求有经验的人的意见，对有代表性的决定，以自己的名义公布，但要决定本身是基于集体领导的政治体制进行的。”

从朴的发言里能够看出这样一种结构，即国家缔造者金日成创建了北朝鲜的体制，其孙金正恩在此基础上统领着这个国家，清晰地呈现出来的，是“金正恩体制即金日成体制”。自从其父金正日去年年底去世以来，金正恩的福相面庞、下短上长的发型，以及着装等等，种种精心的安排，无一不让人在继承人金正恩的身上联想到祖父金日成。从这里可以看出北朝鲜的意图，一方面是最大限度地利用国家缔造者的权威，同时又是对一味实行先军政治（一切工作以军事为先，以军事为重）的金正日路线的修正，通过向经济改革路线的转舵，完成金王朝体制的过渡。

闪电般免职是对金正日路线的修正

作为第一项举措，是闪电般地解除了李英镐朝鲜人民军总参谋长的职务，其主谋是金正日的妹夫张成泽（劳动党行政部长）。张成泽通过妻子（金敬姬）与金王朝攀上血亲，凭借金正恩这块集金日成光环于一身的“玉”，实质上一手掌管了国家大权。从这里可以看到金正日与保持微妙平衡的军队之间对峙的情形，加之军队内部的权力斗争，它令人预感到一场与军队之间激烈的争斗。

金王朝的权力交接，“虽说现今正在稳步进行，但从中长期来看则呈现出不确定的状态”（外务省情报当局者语）。