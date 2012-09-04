“在野自民黨”再度合作

消費增稅法（“社會保障與稅制的一體化改革”相關法案）能否通過，自不用說，它最終取決於野田佳彥首相與自民黨總裁谷垣禎一在8月8日舉行的會談。眾所周知，因野田首相一句“將在近期問信（於民）”，使谷垣收起矛戟，響應了會談。酷似這次會談的情景過去也曾出現過，那是在1994年的1月，圍繞著政治改革相關法案，當時的細川護熙首相與自民黨的河野洋平總裁舉行了高峰會談。當時雖然在眾院通過了政治改革相關法案，但在參議院全會上付諸表決時社會黨有人造反，致使法案遭到否決，幾乎要成為廢案。為打開這一僵局而安排的細川-河野會談中，雙方達成妥協，從而引入了現行的眾議院小選舉區與比例代表並立制度。這次的消費稅增稅法和當時的政治改革法，都是在得到“在野自民黨”的合作後成立的，突顯了兩次會談的類似性。

勝過“政治改革法”的破壞力

緊接著的下一個焦點，已轉移到法律成立後的政局演變。具有諷剌意味的是，在政治改革法成立的同時，細川政權急劇失去了向心力。糾合了7黨1派的細川“政治改革政權”，隨著改革的實現而失去了大義名分，僅僅在3個月後的1994年4月，政權便突然瓦解。這也許是所謂“寄木細工（木片拼花工藝。是日本箱根地區（神奈川縣）特產的一種傳統工藝品。用來比喻由多黨派聯合組成的政府——譯註）”政權的宿命，如果自民黨當時不伸出救援之手，說不定細川政權會不失政權目標，繼續支撐續下去。

而這次的消費增稅法成立後會有怎樣的變化呢？難道這一法案的通過帶來了超過政治改革法的“破壞力”嗎？法案制定過程中由執政黨和在野黨雙方引發的“地殼變動”本身，就能證明其破壞力之強大。

野田首相最初明確提出要提高消費稅率，是2011年11月，在法國舉行的坎城20國集團（G20）峰會上。首相表明的“國際公約”是：“到2015年前後，分階段把消費稅提高到10%”。之後與同行記者團進行採訪懇談時又進一步表示：“如果問信國民，將在法案通過之後，增稅實施之前”，表達了解散眾議院的具體日程。

野田是在他就任首相僅2個月之時在坎城做出的此番發言，當然在民主黨內引起了激烈反彈。此後因政見的不同，在黨內與前代表小澤一郎為核心的勢力就主導權展開了激烈爭鬥。首先是在年底，黨內就法案大綱草案進行討論階段有9人為表示強烈抗議而退黨；緊接著新年過後，這些人又結成了新黨“紐帶”（日本紐帶黨），是此為民主黨的瓦解之始。

只能向自民黨“求救”的野田首相

此後在3月底，當內閣會議決定向國會提交法案時，曾在2009年政權更迭時參與組成聯合政權的國民新黨代表龜井靜香（當時）宣告要退出聯合政權。結果，龜井被趕下代表職位，雖然國民新黨繼續作為執政黨留在聯合政權之內，但是聯合政權發生了巨大變化。小澤也瞄準了內閣會議的決定，要求小澤派的議員退出政府和黨的職位，與首相間的對立陷入進退兩難的地步。

消費稅法案的表決，也就是在這一時期，帶上了一層猶如對政府不信任案進行表態的意味。加上2010年參議院選舉後產生的“眾參兩院扭曲國會”，留給野田首相的最後手段只有向自民黨發出“SOS（求救）”信號。參與其間的是為了通過法案而傾盡全力的財務省，而谷垣曾經擔任過財務大臣的經歷，也從中起到了很大作用。但前首相森喜朗、議員引退後仍隱然保持著影響力的前自民黨參議院議員會長青木幹雄、前幹事長古賀誠等實力派人物更是支持了首相。

就這樣，曾被小澤認為“反正成不了事”的民（主）自（民）公（明）三黨在相關法案的國會審議工作上達成了一致。6月26日，修改後的政府方案在眾議院全體會議付諸表決，然而小澤並沒有後退，進而與小澤一起反野田、反消費稅的前首相鳩山由紀夫等人也一同反對，出現了大量的造反議員，投反對票的民主黨議員多達57人。此外，原總務相原口一博等16人也棄權缺席。眾議院的造反趨勢也波及到參議院，退黨者頻頻出現。自政權交替以來，退出民主黨和辭職的議員多達82人。以小澤建立的新黨“國民生活第一”為首，其他小議員派系先後成立，還有留在民主黨內的“退黨預備軍”。不妨認為，政權交替時的那個民主黨，在消費增稅法成立的同時業已消失。

謀劃重建保守政黨的7位大腕

自民黨方面，雖然在促使“民主黨分裂”上卓有成效，但並非毫髮無損。主導3黨妥協的資深議員，都是在小泉純一郎政權後失去黨內運作權而甘居非主流派的勢力。也就是說，在此過程中自民黨內也發生了權力的轉移。伴隨舊勢力復權，反對“民自公路線”的，則有謀劃“保守（政黨）再集結”的前首相安倍晉三派系。在圍繞“國民生活第一”黨等中小在野政黨提出的對野田內閣的不信任案表決一事上，有7名“造反議員”違背領導層“缺席”的方針，出席了全體會議並投下了贊成票。這批人的最大特徵，都是支持過安倍政權的政治家，其中有自民黨幹事長中川秀直、官房長官鹽崎恭久，總務相菅義偉（均為當時職務），還有小泉（純一郎）的次子進次郎。菅義偉為在9月份的自民黨總裁選舉時擁立安倍的舉動亦有這樣的背景。

圍繞政治改革，首先是從自民黨的分裂向著建立細川政權的方向變動。而增加消費稅，不僅在執政黨內，就是在野黨內部也出現了深刻的裂痕，使整個政界陷入了散亂的狀態。而且，如今還有以大阪市長橋下徹領導的“大阪維新會”為代表的第三勢力的興起，日本政治將走向何處，甚至看不到任何只鱗片甲。消費稅政局還只是剛剛拉開序幕。

（2012年8月21日）